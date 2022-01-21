Лидер группировки «Zouaves Paris» (ZVP) Марк де Каккере-Вальменье приговорен во Франции к 1 году лишения свободы. Об этом сообщает в пятницу, 21 января, Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру.

Он был задержан 15 января, а затем арестован за участие на митинге. До этого Марку де Каккере-Вальменье было предъявлено обвинение в «преднамеренном насилии с отягчающими обстоятельствами» и «преднамеренном насилии на собраниях», и он был помещен под судебный надзор, что запрещало ему участвовать в этих собраниях. Данный инцидент произошёл 5 декабря на митинге крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура.