Во Франции арестован лидер экстремистской группировки, участвовавший в Карабахской войне фото
Лидер группировки «Zouaves Paris» (ZVP) Марк де Каккере-Вальменье приговорен во Франции к 1 году лишения свободы. Об этом сообщает в пятницу, 21 января, Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру.
Он был задержан 15 января, а затем арестован за участие на митинге. До этого Марку де Каккере-Вальменье было предъявлено обвинение в «преднамеренном насилии с отягчающими обстоятельствами» и «преднамеренном насилии на собраниях», и он был помещен под судебный надзор, что запрещало ему участвовать в этих собраниях. Данный инцидент произошёл 5 декабря на митинге крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура.
Сегодня, 21 января, 23-летнего активиста осудили и по другому делу. Он был приговорен к одному году тюремного заключения за нападение на парижский бар, символизирующий антифашистское движение. Парижский суд поместил на него электронный браслет. Прокурор потребовал десять месяцев тюремного заключения за «унижение достоинства», «насилие» и отказ сообщить код разблокировки своего телефона во время содержания под стражей в полиции.
Напомним, что лидер крайне правой группировки Zouaves Paris (ZVP) Марк де Каккере-Вальменье 30 октября 2020 года сообщил в Instagram, что отправился сражаться вместе с армянами в Карабах.
Чтобы проиллюстрировать свою приверженность, Марк де Каккере опубликовал фотографию себя в военной форме с автоматом Калашникова в руках. На его груди две нашивки: армянский флаг и череп, используемый некоторыми подразделениями СС. Фото подписано «Направление: фронт». Он также заявил о своем желании создать «бригаду иностранных волонтеров» в сотрудничестве с местными властями.
Отметим, "Зуавы", как называют группировку, являются сторонниками молниеносных акций, уличными хулиганами, отстаивающими «концепцию превосходства белых».