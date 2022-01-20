Глава МВД Сербии вновь заявил о подготовке покушения на Вучича

Глава МВД Сербии Александар Вулин заявил о подготовке покушения на президента республики Александара Вучича. Об этом министр сообщил в пятницу, 21 января, журналистам, пишет ТАСС.

"Мы получили оперативную информацию о существовании организованной преступной группы, которая ставит своей целью покушение на Александара Вучича", - сказал министр.

Вулин отметил, что оперативная информация поступила из одной из стран ЕС. Главой ОПГ министр назвал криминального авторитета Радое Звицера, главу Кавачского криминального клана.