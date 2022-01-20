НАТО проведет крупные учения в Средиземноморье

Он рассказал журналистам, что морские маневры "Удар Нептуна-22" планировались заранее, но при принятии решении об их начале учитывалась обострившаяся ситуация вокруг Украины.

"Авианосная ударная группа "Гарри Трумэн" будет передана под оперативное управление НАТО и станет центральным элементом этих давно планировавшихся учений", - цитирует слова Кирби РИА Новости.

Он добавил, что в маневрах, в ходе которых планируется отработать "дальние удары" и приемы противолодочной борьбы, примут участие еще несколько стран НАТО, но не назвал их.

"Вопрос об учениях был должным образом изучен с учетом нынешней напряженности. И после всех рассмотрений и обсуждений с участием союзников по НАТО, было принято решение действовать", - сказал Кирби.

По его данным, учения начинаются в понедельник и продлятся по 4 февраля.