Месть за Джоковича? Сербия разорвала договор с австралийским концерном Rio Tinto

Сербия решила закрыть проект австралийско-британского концерна Rio Tinto по добыче лития на западе страны. Часть сербской прессы считает, что это сделано в отместку за высылку теннисиста Новака Джоковича из Австралии, хотя правительство говорит, что дело в экологических требованиях к проекту, а сербские экоактивисты бурно протестовали против него еще в конце прошлого года, пишет ВВС.

"Рамочный план [проекта Rio Tinto] отменен. Соответственно, все административные акты и разрешения, касающиеся компании Rio Tinto, точнее, ее дочерней фирмы Rio Sava Exploration, аннулированы. Мы поставили точку в деле Rio Tinto в Сербии", - сказала премьер-министр страны Ана Брнабич после заседания правительства в четверг.

Ассоциация экологических организаций Сербии (SEOS), активно выступавшая против рудника, считает это решение своей заслугой, о сомнениях в экологичности проекта говорит и Ана Брнабич.