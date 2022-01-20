Порошенко призвал Зеленского объединиться
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал нынешнего главу государства Владимира Зеленского объединиться, однако отметил, что друзьями они не будут, передает РИА Новости.
"Зеленский точно не будем моим другом, и это я знаю. Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой, поскольку недооценка угрозы - это также преступление. И я никого не хочу пугать для того, чтобы спасти Украину, поскольку Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она тогда, когда объединенная", - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на YouTube.
Суд в Киеве 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Офис генпрокурора Украины в пятницу обжаловал решение суда, который не стал арестовывать Порошенко.