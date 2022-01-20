Мариинский театр отметит 100-летие со дня рождения азербайджанского композитора Фикрета Амирова

"Мариинский – первый театр, который посвящает свои спектакли юбилею этого выдающегося композитора, внесшего значительный вклад в развитие азербайджанской музыкальной культуры", - сказал журналистам главный балетмейстер Приморской сцены, уроженец Баку, заслуженный деятель искусств России Эльдар Алиев. Он добавил, что 23 января на спектакле ожидается присутствие делегации из Азербайджана.

Мариинский театр отметит в субботу и воскресенье 100-летие со дня рождения классика азербайджанской музыки, народного артиста СССР Фикрета Амирова (1922-1984). Балет «Тысяча и одна ночь» на его музыку покажет в Мариинском-2 балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра, находящаяся здесь на гастролях, сообщает ТАСС.

В репертуаре труппы из Владивостока "Тысяча и одна ночь" в постановке Эльдара Алиева появилась в августе 2020 года. Основа пластического языка персонажей – неоклассика, а для точности передачи стилистики Востока с исполнителями работал специалист по восточным танцам. В состав оркестра включен традиционный азербайджанский струнный инструмент тар.

Все три спектакля юбилейной серии проведет приглашенный из Баку дирижер Эйюб Кулиев, возглавляющий у себя на родине оркестр Национального театра оперы и балета. К солистам из Владивостока присоединятся их молодые петербургские коллеги: Рената Шакирова, Екатерина Чебыкина и Никита Корнеев.

Герой Социалистического Труда Фикрет Амиров активно использовал в своем творчестве азербайджанские народные мелодии и ритмы, принципы мугама, импровизацию, органично сочетая их с вариационным и полифоническим развитием. Балет "Тысяча и одна ночь" входит в число главных его произведений. В 1980 году за музыку к этому балету, поставленному на сцене Азербайджанского театра оперы и балета имени Мирзы Ахундова, композитор был удостоен Государственной премии СССР.