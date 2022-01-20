В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России

В палату представителей США внесли очередной законопроект с антироссийскими санкциями, документ подготовил председатель международного комитета, демократ Грегори Микс, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета.

"Председатель комитета Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета", - говорится в релизе.

Проект предполагает санкции против "Северного потока – 2", добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента Владимира Путина и других представителей руководства страны.