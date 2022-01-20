В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
В палату представителей США внесли очередной законопроект с антироссийскими санкциями, документ подготовил председатель международного комитета, демократ Грегори Микс, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета.
"Председатель комитета Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета", - говорится в релизе.
Проект предполагает санкции против "Северного потока – 2", добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента Владимира Путина и других представителей руководства страны.
Законодатели также предлагают обеспечить оборонную помощь Украине в ускоренном режиме.
Микс предложил свой законопроект, не дожидаясь голосования в сенате по похожему документу, который внес демократ Роберт Менендеc.
Подобная форма законодательной инициативы предполагает внесение похожего или идентичного тому, что рассматривает другая палата конгресса, акта. Таким образом законодатели добиваются объединения усилий и ускоренного продвижения своих инициатив.
Законопроект повторяет инициативу Менендеса, содержит предложения о санкциях против российского президента, премьера, главы МИД и других представителей руководства, а также указания на сроки их принятия в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Оба документа предусматривают, что снять санкции в случае их введения президент США сможет только обратившись в комитет палаты по ассигнованиям, где необходимо будет подтвердить, что не осталось оснований для ограничительных мер.