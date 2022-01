Британия рассматривает возможность создания тройственного союза с Украиной и Польшей

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной. Информацию об этом разместил Совет по геостратегии Великобритании в своем Twitter.

В опубликованном твите представлена геополитическая карта, на которой сформирована тройственная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом. В качестве враждебных территорий обозначены Российская Федерация и Беларусь.

Speaking at the @LowyInstitute today, #UK Foreign Secretary @trussliz outlined the formation of a new ‘Trilateral’ between the UK, #Poland and #Ukraine. What does this new group look like? And what is its geostrategic purpose? We depict it here in this helpful geopolitical #map! pic.twitter.com/A0HB0jQxvn