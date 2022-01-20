Мамед Эфендиев, отдел экономики 02:07

Многие с нетерпением ждали первое заседание Совета по денежно-кредитной политике Центробанка Турции в 2022 году. Решение совета в последнее время было однозначным - ключевая ставка непрерывно снижалась, что приводило к падению курса нацвалюты (лиры) и к росту инфляции. Такое решение в принципе было ожидаемо, так как еще в декабре прошлого года Центробанк пообещал воздерживаться от снижения ставки в первом квартале 2022 года. И он сдержал обещание – впервые за долгое время Центробанк сохранил ключевую ставку (недельного аукционного РЕПО) на уровне 14%. Да, Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку в четверг, приостановив, таким образом, цикл смягчения политики, который привел к скачку инфляции в стране и резкому ослаблению лиры. Реакция рынка не замедлила сказаться - курс доллара на турецких биржах снизился почти на 0,5% и составил 13,25TL/1USD. А сам Центробанк завил о намерении провести комплексный анализ своей политики, отдавая приоритет поддержке лиры.

Реакция рынка на нынешнее решение Центробанка Турции показывает, что он несколько запоздал с анализом своей политики. Центробанки многих государств в последние месяцы боролись с глобальной инфляцией, в основном, путем ужесточения денежно-кредитной политики. Но Турция избрала не традиционный путь, а напротив, продолжила политику снижения ключевой ставки. В результате только в прошедшем году лира подешевела на 40% по отношению к доллару. А в декабре, чтобы остановить падение курса нацвалюты и всплеск инфляции, Центробанку пришлось осуществить таргетирование на сумму в 7,3 млрд долларов из своих валютных резервов. Но игра стоила свеч. Как заявил журналистам в ходе недавнего визита в Албанию президент Эрдоган: «Мы продолжаем работу по сохранению стабильности на финансовых рынках и повышению интереса к турецкой лире. Инфляция пошла на спад, этот процесс продолжится». А проблема высоких цен в стране, по его словам, будет решена в скорейшем времени. Но такой успех за короткий срок объясняется не столько удачным инфляционным таргетированием, сколько решительными мерами, на которые пошел Эрдоган в конце прошлого года. Темпы инфляции в Турции росли угрожающе, превысив по итогам 2021 года 36%, дальше терпеть было невозможно. И после заявлений Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лиры он резко подскочил в конце декабря, ситуация на рынке стала стабилизироваться. Кстати, свою роль сыграло и принятия программы, направленной на защиту сбережений населения от колебаний курса местной валюты, после чего депозиты в турецких лирах продолжают стремительно расти. Наблюдается интерес к депозитным счетам в турецкой лире, защищенным в иностранной валюте, что является одним из элементов объявленного пакета мер. На данный момент в систему переведено 163 млрд турецких лир. А власти намерены и впредь стимулировать расчеты и накопления в лирах. Правительство добивается привлечения золота в оборот. При поддержке Кредитно-гарантийного фонда завершается подготовка пакета по поддержанию занятости и предоставлению приоритетных кредитов на развитие бизнеса и инвестиций.