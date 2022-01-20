Что даст новый ход Центробанка Турции? наш комментарий
Многие с нетерпением ждали первое заседание Совета по денежно-кредитной политике Центробанка Турции в 2022 году. Решение совета в последнее время было однозначным - ключевая ставка непрерывно снижалась, что приводило к падению курса нацвалюты (лиры) и к росту инфляции.
Такое решение в принципе было ожидаемо, так как еще в декабре прошлого года Центробанк пообещал воздерживаться от снижения ставки в первом квартале 2022 года. И он сдержал обещание – впервые за долгое время Центробанк сохранил ключевую ставку (недельного аукционного РЕПО) на уровне 14%.
Да, Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку в четверг, приостановив, таким образом, цикл смягчения политики, который привел к скачку инфляции в стране и резкому ослаблению лиры. Реакция рынка не замедлила сказаться - курс доллара на турецких биржах снизился почти на 0,5% и составил 13,25TL/1USD. А сам Центробанк завил о намерении провести комплексный анализ своей политики, отдавая приоритет поддержке лиры.
Реакция рынка на нынешнее решение Центробанка Турции показывает, что он несколько запоздал с анализом своей политики. Центробанки многих государств в последние месяцы боролись с глобальной инфляцией, в основном, путем ужесточения денежно-кредитной политики. Но Турция избрала не традиционный путь, а напротив, продолжила политику снижения ключевой ставки.
В результате только в прошедшем году лира подешевела на 40% по отношению к доллару. А в декабре, чтобы остановить падение курса нацвалюты и всплеск инфляции, Центробанку пришлось осуществить таргетирование на сумму в 7,3 млрд долларов из своих валютных резервов. Но игра стоила свеч.
Как заявил журналистам в ходе недавнего визита в Албанию президент Эрдоган: «Мы продолжаем работу по сохранению стабильности на финансовых рынках и повышению интереса к турецкой лире. Инфляция пошла на спад, этот процесс продолжится». А проблема высоких цен в стране, по его словам, будет решена в скорейшем времени. Но такой успех за короткий срок объясняется не столько удачным инфляционным таргетированием, сколько решительными мерами, на которые пошел Эрдоган в конце прошлого года. Темпы инфляции в Турции росли угрожающе, превысив по итогам 2021 года 36%, дальше терпеть было невозможно. И после заявлений Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лиры он резко подскочил в конце декабря, ситуация на рынке стала стабилизироваться.
Кстати, свою роль сыграло и принятия программы, направленной на защиту сбережений населения от колебаний курса местной валюты, после чего депозиты в турецких лирах продолжают стремительно расти. Наблюдается интерес к депозитным счетам в турецкой лире, защищенным в иностранной валюте, что является одним из элементов объявленного пакета мер. На данный момент в систему переведено 163 млрд турецких лир. А власти намерены и впредь стимулировать расчеты и накопления в лирах. Правительство добивается привлечения золота в оборот. При поддержке Кредитно-гарантийного фонда завершается подготовка пакета по поддержанию занятости и предоставлению приоритетных кредитов на развитие бизнеса и инвестиций.
Все это позволяет Эрдогану обрушиться с новой критикой против тех, кто причастен к недавним манипуляциям и спекулятивным операциям на финансовом рынке страны. А критики неугомонны. Так, британский банк Standard Chartered прогнозирует падение турецкой лиры до 20 за доллар к концу текущего года. А оценка стоимости лиры в 2023 году и вовсе неправдоподобная - 28 лир за доллар. Банк пересмотрел свою оценку курса лиры на конец года с 12 за доллар, сославшись на «структурный разрыв», вызванный высокой инфляцией и неортодоксальной денежно-кредитной политикой. А американский инвестиционный банк JPMorgan считает, что лира потеряла в прошлом году 44% стоимости, ее трудно будет восстановить. И обещает к маю ускорение инфляции до 55%.
Кроме того, Standard Chartered заявила, что введение защиты депозитов в турецких лирах в конце декабря не уменьшило долларизацию экономики и представляет риск для государственных финансов. Почти две трети банковских депозитов деноминированы в иностранной валюте. Поэтому денежно-кредитная политика останется экспансионистской, и возможность внезапных досрочных президентских и парламентских выборов в этом году также окажет давление на лиру.
Такой же позиции придерживается и Bank of America. Здесь считают, что государственная схема гарантирования вкладов не является финансово устойчивой и не решит проблемы, возникающие из-за крайне отрицательных реальных процентных ставок. А вливание капитала в госбанки и увеличение кредитов через кредитно-гарантийный фонд могут усилить обесценивающее давление на лиру из-за кредитной экспансии. Правительство может снизить налоги с продаж и принять другие фискальные меры, чтобы помочь замедлить инфляцию, но эти меры создадут финансовое бремя и окажут ограниченное влияние на цены, которые зависят от обменного курса.
Как видно, относительное улучшение финансово-экономической ситуации в Турции вовсе не смягчает критику проводимой Эрдоганом политики. И у них есть для этого убедительные основания. Анкаре нужно приложить неимоверные усилия для выхода из сложной ситуации. Но и это усложняется тем фактом, что по итогам 2021 года в госбюджете Турции зафиксирован дефицит в 192,2 млрд турецких лир против 175 млрд лир годом ранее. Для достойного ответа своим оппонентам Эрдогану нельзя ограничиваться уже принятыми мерами.