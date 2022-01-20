Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса

Карнавальные гуляния в Рио-де-Жанейро состоятся в конце апреля, а не в последние выходные февраля из-за ситуации с коронавирусом в Бразилии, передает Reuters.

Решение было принято с учетом текущей ситуации с пандемией COVID-19 в Бразилии и необходимостью сохранять жизни и объединять усилия для вакцинации по всей стране.

Напомним, что Бразилия переживает пик новых случаев заболевания COVID-19 – в среднем около 120 тысяч случаев ежедневно за последние семь дней из-за распространения «омикрона».