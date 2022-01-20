В Азербайджане сокращен срок карантина для больных коронавирусом
Cрок карантина для больных коронавирусом в Азербайджане сокращен с 14 до 7 дней. Об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения, Агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Также в совместном заявлении отмечается, что, учитывая генетические особенности мутации «омикрона», граждане Азербайджана должны следовать инструкциям, которые снижают риск заражения вирусом:
• Носить маску;
• Часто мыть руки или использовать антисептические средства;
• Соблюдать социальную дистанцию;
• Держаться подальше от мест скопления людей;
• Вакцинироваться.