В Азербайджане сокращен срок карантина для больных коронавирусом

Cрок карантина для больных коронавирусом в Азербайджане сокращен с 14 до 7 дней. Об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения, Агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Также в совместном заявлении отмечается, что, учитывая генетические особенности мутации «омикрона», граждане Азербайджана должны следовать инструкциям, которые снижают риск заражения вирусом:

• Носить маску;

• Часто мыть руки или использовать антисептические средства;

• Соблюдать социальную дистанцию;

• Держаться подальше от мест скопления людей;

• Вакцинироваться.