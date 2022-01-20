S&P: в Азербайджане замедлится инфляция, а курс маната будет стабильным

Согласно последнему прогнозу международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, средний рост потребительских цен в Азербайджане в текущем году составит 6,5%.

Эксперты агентства прогнозируют, что в 2023 году среднегодовая инфляция составит 4,5%, а в 2024-2025 годах замедлится до 3%. В прошлом году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 6,7%. Только в декабре годовая инфляция составила 12%.

Также S&P Global Ratings считает, что Азербайджан сохранит привязку маната к доллару США на уровне 1 доллар/1,7 маната».