S&P Global подтвердило рейтинги Азербайджана

11:00

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в местной и иностранной валюте на уровне «BB+/B», а прогноз по долгосрочным рейтингам – на уровне «Стабильный». Данное утверждение прогноза на данном уровне обусловлено подписанием трехстороннего соглашения о прекращении огня с окончанием второй карабахской войны, а также благоприятными ценами на углеводороды и растущим экспортом газа, которые будут поддерживать фискальный и платежный баланс Азербайджана в этом году. По фискальной и внешней позиции среди стран, которые S&P оценивает на уровне «BB», Азербайджан относится к числу самых сильных. Это произошло в основном за счет значительных ликвидных активов Государственного нефтяного фонда.

«По прогнозам, к 2025 году отношение ликвидных активов к ВВП останется близким к 70%, а совокупный государственный долг останется ниже уровня 30% ВВП. В настоящее время благоприятные цены на нефть также поддерживают фискальный и платежный баланс Азербайджана», - отмечает кредитное рейтинговое агентство. Агентство подчеркивает, что экономика Азербайджана в значительной степени зависит от углеводородного сектора, и в настоящее время страна извлекает выгоду из благоприятных мировых цен на нефть. Соответственно, нынешняя среда пойдет на пользу показателям экономического, фискального и платежного баланса Азербайджана, но долгосрочная перспектива выглядит менее благоприятной: «Текущие нефтяные месторождения истощаются, а добыча неуклонно снижается. К примеру, в период 2010-2021 годов добыча нефти сократилась почти на 30% - с 1 млн баррелей в сутки до 0,74 млн бар/сутки». «В последние несколько месяцев Азербайджан добывает примерно на 10% меньше нефти по квотам ОПЕК+, что отражает определенные ограничения в добыче, а также ремонтные работы на главном нефтяном месторождении АЧГ. Тем не менее, в связи с тем, что ОПЕК+ увеличивает квоты по сокращению добычи нефти, мы прогнозируем, что добыча нефти в Азербайджане в 2022 году вырастет до 770 тыс. баррелей в сутки. В среднесрочной перспективе предполагается снижение добычи нефти до 750 тысяч баррелей в сутки к 2025 году. Поддержание или увеличение добычи на том же уровне потребует дополнительных инвестиций. Неясно, произойдет ли это на существующих нефтяных месторождениях», - отмечают эксперты агентства.