S&P Global подтвердило рейтинги Азербайджана
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в местной и иностранной валюте на уровне «BB+/B», а прогноз по долгосрочным рейтингам – на уровне «Стабильный».
Данное утверждение прогноза на данном уровне обусловлено подписанием трехстороннего соглашения о прекращении огня с окончанием второй карабахской войны, а также благоприятными ценами на углеводороды и растущим экспортом газа, которые будут поддерживать фискальный и платежный баланс Азербайджана в этом году.
По фискальной и внешней позиции среди стран, которые S&P оценивает на уровне «BB», Азербайджан относится к числу самых сильных. Это произошло в основном за счет значительных ликвидных активов Государственного нефтяного фонда.
«По прогнозам, к 2025 году отношение ликвидных активов к ВВП останется близким к 70%, а совокупный государственный долг останется ниже уровня 30% ВВП. В настоящее время благоприятные цены на нефть также поддерживают фискальный и платежный баланс Азербайджана», - отмечает кредитное рейтинговое агентство.
Агентство подчеркивает, что экономика Азербайджана в значительной степени зависит от углеводородного сектора, и в настоящее время страна извлекает выгоду из благоприятных мировых цен на нефть. Соответственно, нынешняя среда пойдет на пользу показателям экономического, фискального и платежного баланса Азербайджана, но долгосрочная перспектива выглядит менее благоприятной: «Текущие нефтяные месторождения истощаются, а добыча неуклонно снижается. К примеру, в период 2010-2021 годов добыча нефти сократилась почти на 30% - с 1 млн баррелей в сутки до 0,74 млн бар/сутки».
«В последние несколько месяцев Азербайджан добывает примерно на 10% меньше нефти по квотам ОПЕК+, что отражает определенные ограничения в добыче, а также ремонтные работы на главном нефтяном месторождении АЧГ. Тем не менее, в связи с тем, что ОПЕК+ увеличивает квоты по сокращению добычи нефти, мы прогнозируем, что добыча нефти в Азербайджане в 2022 году вырастет до 770 тыс. баррелей в сутки. В среднесрочной перспективе предполагается снижение добычи нефти до 750 тысяч баррелей в сутки к 2025 году. Поддержание или увеличение добычи на том же уровне потребует дополнительных инвестиций. Неясно, произойдет ли это на существующих нефтяных месторождениях», - отмечают эксперты агентства.
Агентство также дает позитивный прогноз по экспорту газа, считая, что, несмотря на недавнее наращивание добычи газа, в среднесрочной перспективе экспорт газа составит около 20% от общего объема экспорта углеводородов Азербайджана.
Кроме того, по данным S&P, даже если спотовые цены на газ в Европе достигнут рекордных значений, Азербайджан выиграет от этого лишь частично, так как большинство контрактов страны являются долгосрочными, а цены привязаны к нефти.
«В целом, при росте ВВП на 5,6% в 2021 году, мы прогнозируем его рост в 2022 году на уровне 2,7%, что в основном отражает рост добычи газа, постепенное прекращение дефицита ОПЕК+ и восстановление ненефтяного сектора, который в 2021 году вырос на 7,2%. Кроме того, мы ожидаем, что экономический рост в 2023-2025 годах будет в среднем чуть больше 1%, поскольку увеличение добычи газа частично компенсирует спад нефтяного сектора», - отметили аналитики агентства.