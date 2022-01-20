Грузия готова к возобновлению авиасообщения с Россией

«Грузия может предпринять конкретные шаги, чтобы восстановить авиарейсы, как только пандемия даст нам такую возможность». Об этом заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе, передает «Спутник».

По его словам, если российская сторона готова и у нее есть желание восстановить рейсы, ничто этому не мешает, так как Тбилиси был готов и готов сейчас к восстановлению прямого авиасообщения.

Напомним, что Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова, после которого по стране прошли акции протестов.