Главе МИД Великобритании разрешили приехать Москву

Россия дала согласие на просьбу о визите в Москву министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, который состоится в феврале, передает ТАСС.

«Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале», - сказал источник агентства.

В середине января газета The Times сообщила, что визит Трасс, вступившей в должность главы МИД Великобритании в сентябре 2021 года, может состояться уже в начале февраля. При этом посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что посольство не получало официального обращения относительно визита Трасс в Москву.

Главы МИД Соединенного Королевства не посещали Россию с декабря 2017 года.