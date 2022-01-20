S&P: своп-сделка с Турцией не сильно повлияет на международные резервы ЦБ Азербайджана
При возможной своп-сделке между центробанками Азербайджана и Турции не ожидается значительного сокращения международных резервов Азербайджана, говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.
По данным источника, агентство уведомлено о переговорах между центробанками Азербайджана и Турции по своп-соглашению, которое поможет Турции увеличить валютные резервы.
"Считаем, что возможное соглашение является политическим, и в дальнейшем не ожидаем значительного сокращения международных резервов ЦБ Азербайджана", - говорится в сообщении агентства.
Отметим, что по данным турецких СМИ, в ближайшее время Центробанк Азербайджана подпишет с Турцией сделку на один миллиард евро.