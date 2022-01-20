Сеть магазинов «Kontakt» приступила к новому году с новыми возможностями. В рамках кампании «и на скидки имеются скидки» до 31-го января широкий ассортимент из 30 000 товаров будет доступным для всех по лучшим ценам: бытовая техника, смартфоны, мебель, домашний текстиль, аксессуары, ноутбуки и т.д.

Предложениями самой выгодной кампании года можно воспользоваться во всех магазинах сети, а также на сайте kontakt.az. Приобретя желаемый товар со скидкой до 60%, вы сможете хорошо сэкономить.

Давайте взглянем на самые интересные предложения:

Всеми любимый смартфон Samsung Galaxy A52 128 GB стоит не 720 и не 680, а 649 манатов.

Самый продаваемый смарт телевизор Samsung с экраном в 108 см стоит 1149 манатов вместо 1240.

Стиральная машина LG вместимостью 6 кг и 13 программами, которая позаботится о ваших вещах, стоит не 850 и не 660, а 579 манатов.

Трехместный диван-кровать Mona с базой можно приобрести не за 670 и не 540, а всего за 469 манатов.

В сети также можно разделить цену со скидкой на 3 месяца. Вы найдете лучшие цены именно в сети «Kontakt». Ведь именно «Kontakt» дает 120% гарантии на лучшую цену! Спешите воспользоваться кампанией!

Подробную информацию можно получить на официальных страницах сети и на сайте kontakt.az, а также обратившись по номеру *6060. Ближайший магазин сети можете найти здесь.