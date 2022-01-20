Высокая награда для Рухи Алиевой

Она получила Европейский Орден «Славы» Организации объединенных наций за общественную службу в гуманитарной области (UNCOPA), за заслуги в сфере мировой культуры и экономики. Помимо этого, Международная академия научных исследований тюркского мира по итогам прошлого года присвоила Рухи Алиевой звание «Человека года в тюркском мире» и вручила ей медаль «Золотая звезда».

Награды Р.Алиевой вручал профессор Эльчин Искендерзаде – представитель Азербайджана в Международной академии научных исследований и Совете общественных наград объединенных наций, базирующегося в Женеве.

По словам Эльчина Искендерзаде, Азербайджан с 2009 года является полноправным членом UNCOPA, в которую входят около 150 стран.

Основная цель организации – оценка заслуг и награждение людей, которые служат гуманитарным ценностям во всем мире и являются примером. За 12 лет 30 азербайджанцев, представляющих различные профессии, становились победителями в различных номинациях. Это – государственные деятели, ученые, бизнесмены, люди из сферы культуры, искусства, образования и т.д.