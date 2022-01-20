В Самур-Апшеронском канале обнаружены танковые снаряды

На горячую линию МЧС «112» поступила информация об обнаружении боеприпасов на участке Самур-Апшеронского канала, проходящего по территории поселка Гобу Апшеронского района. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на место происшествия незамедлительно была привлечена группа пиротехников Службы спасения особого риска МЧС. Во время осмотра места происшествия пиротехниками были обнаружены 1 125-мм танковый снаряд БК-14 и 1 122-мм артиллерийский снаряд ОФ-56 (не содержащий взрывчатых веществ).

Снаряды были изъяты с территории пиротехниками и утилизированы. В ходе обыска на месте происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.