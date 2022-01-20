Открытие границ: жители Карса ждут с нетерпением, а в Ереване...
Сделаны первые шаги по нормализации отношений между Турцией и Арменией.
Как сообщалось ранее, на днях в Москве состоялась первая встреча спецпосланников Турции и Армении Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна. Между двумя странами 2 февраля будут запущены чартерные рейсы, а в ближайшие дни ожидается повторная встреча спецпосланников.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу накануне заявил журналистам, что цель состоит в полной нормализации отношений, и Армения удовлетворена этим.
«На первой встрече обсуждались цели запуска процесса и ожидания от процесса. На следующей встрече спецпредставители проработают, какие еще шаги можно предпринять наряду с началом авиарейсов», - сказал Чавушоглу.
Министр иностранных дел добавил, что следующая встреча спецпредставителей будет посвящена шагам по повышению взаимного доверия между сторонами.
Армянская община Турции также надеется на нормализацию отношений с Арменией и открытие границ. Патриарх армян Турции Саак Машалян заявил журналистам, что важны все шаги, направленные на нормализацию отношений между странами с глубокой историей, как в плане инвестиций, так и культурных связей.
Жители Карского региона Турции, граничащего с Арменией, также говорят, что надеются на нормализацию отношений и открытие границ, поскольку это оживит торговлю в регионе. В репортаже, подготовленном репортером агентства France-Presse из этого региона (опубликованном BBC), жители говорят, что открытие границы оживит жизнь в этом отдаленном регионе Турции. По словам местных жителей, после второй карабахской войны и освобождения Азербайджаном оккупированных территорий, в Карсе увеличилось число желающих открыть границу с Арменией.
Однако настроения на улицах Еревана совершенно иные и свидетельствуют о том, что армянское общество еще не извлекло уроков из случившегося и склонно к продолжению враждебности по отношению к Турции. Несмотря на то, что нормализация отношений с Турцией, открытие границ, а также открытие Зангезурского коридора имеют для Армении жизненно важное значение для преодоления нынешней экономической бедности, водоворота бедности и кризиса.
Представители правительства Армении признают, что страна продолжит тонуть в нынешней нищете, если границы не будут открыты, однако, как сообщается в репортаже ВВС с улиц Еревана, армяне особенно пожилого и среднего возраста выступают против любых отношений с Турцией. Они постоянно поднимают такие вопросы, как «убийство полутора миллионов армян» и «убийство армянской молодежи турецким «Байрактаром» в Карабахе» и заявляют, что налаживание связей с Турцией может стать для Армянского государства угрозой исчезновения с лица Земли. Такое настроение проистекает из турецкой враждебности, которая уже много лет пронизывает армянское общество.