Открытие границ: жители Карса ждут с нетерпением, а в Ереване...

Фархад Мамедов, отдел политики 13:01

Сделаны первые шаги по нормализации отношений между Турцией и Арменией. Как сообщалось ранее, на днях в Москве состоялась первая встреча спецпосланников Турции и Армении Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна. Между двумя странами 2 февраля будут запущены чартерные рейсы, а в ближайшие дни ожидается повторная встреча спецпосланников. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу накануне заявил журналистам, что цель состоит в полной нормализации отношений, и Армения удовлетворена этим. «На первой встрече обсуждались цели запуска процесса и ожидания от процесса. На следующей встрече спецпредставители проработают, какие еще шаги можно предпринять наряду с началом авиарейсов», - сказал Чавушоглу.

Министр иностранных дел добавил, что следующая встреча спецпредставителей будет посвящена шагам по повышению взаимного доверия между сторонами. Армянская община Турции также надеется на нормализацию отношений с Арменией и открытие границ. Патриарх армян Турции Саак Машалян заявил журналистам, что важны все шаги, направленные на нормализацию отношений между странами с глубокой историей, как в плане инвестиций, так и культурных связей. Жители Карского региона Турции, граничащего с Арменией, также говорят, что надеются на нормализацию отношений и открытие границ, поскольку это оживит торговлю в регионе. В репортаже, подготовленном репортером агентства France-Presse из этого региона (опубликованном BBC), жители говорят, что открытие границы оживит жизнь в этом отдаленном регионе Турции. По словам местных жителей, после второй карабахской войны и освобождения Азербайджаном оккупированных территорий, в Карсе увеличилось число желающих открыть границу с Арменией.