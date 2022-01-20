Как Минобразования поддерживает талантливых студентов, или Что представляет собой проект SABAH.lab фото
15 января в Азербайджане впервые стартовала программа SABAH.lab Института образования, которая продлится 6 месяцев.
Что представляет собой проект SABAH.lab
Проект Минобразования SABAH.lab, представляет собой программу акселерации для стартапов, предоставляет возможность для бизнес-образования и помогает начать собственный бизнес на основе уникальных идей.
Основной целью проекта является найти и поддержать молодых людей с высоким потенциалом, обучить их всему, что связано с предпринимательством, предоставить максимальную поддержку для реализации их бизнес-идей, а также создать устойчивую экосистему вокруг молодых талантливых предпринимателей для стимулирования развития компаний, которые будут удовлетворять спрос на услуги и продукты местного и зарубежного рынков.
Программа предоставляет ее участникам возможность приобретения практических навыков для развития своего стартапа, предоставляет иностранных и местных наставников, знакомит их с инвесторами для первоначального инвестирования, дает возможность бесплатного коворкинга и т. д.
Уникальная акселераторная программа SABAH.lab была разработана совместно с IE Business School, университетом инноваций и предпринимательства, который является номером один в Европе. В учебную программу входят несколько профессоров и лидеров данной сферы из таких международных университетов, как Стэнфорд, Массачусетский технологический институт, IE Business School, Калифорнийский университет в Беркли.
Как проходил процесс отбора участников?
Сперва команда SABAH.lab провела более 20 информационных сессий в топовых университетах и профучилищах Баку, с целью информирования студентов о проекте. Отметим, что данный проект вызвал большой интерес среди учащихся. На этапе регистрации, который продлился с ноября по декабрь 2021 года, к проекту проявили интерес более 1000 человек. Было получено 170 командных онлайн-заявок и 500 индивидуальных онлайн-заявок. Больше всего заявок было принято от студентов БГУ, АДА и UNEC.
Для того, чтобы обеспечить справедливую оценку всех кандидатов, представители университета IE Business School участвовали в процессе оценки на каждом этапе. Команда SABAH.lab провела более 140 часов собеседований и 200 личных встреч с кандидатами на участие в программе, чтобы выявить лучших начинающих стартаповцев с уникальными идеями и допустить их до участия в 6-месячной программе интенсивного развития. В основном можно выделить 3 основных направления идей кандидатов. Это EdTech, Data Science и искусственный интеллект.
Последним этапом процесса отбора стал Bootcamp, до которого были допущены 50 самых одарённых кандидатов. Их знания и навыки оценивались по средствам практических семинаров и заданий. По итогам финального отбора в проект вошли 10 команд (30 человек). 6 команд были созданы из индивидуально отобранных участников, а 4 команды были приняты из командных заявок. Из 30 участников программы 40% составляют девушки и 60% парни. Самым молодым участникам проекта 18 лет, а самому взрослому – около 45 лет. Средний возраст участников – 24 года.
Какие преимущества дает участникам проект SABAH.lab
Итак, в течение следующих 6 месяцев все участники пройдут интенсивную программу развития, в рамках которой они будут работать над своими бизнес-идеями при поддержке местных и международных экспертов и наставников. Кроме того, со стороны организаторов проекта SABAH.lab каждой команде будет предоставлено по 25 тысяч манатов на создание прототипа своей идеи, набора клиентской базы, тестирования и усовершенствования своего продукта.
В конце программы у участников будет возможность представить свои идеи местным и международным инвесторам на «Venture Day», который будет организован SABAH.lab при поддержке местных и международных партнеров. После окончания проекта стартаповцы могут остаться в центре SABAH.lab для участия в дальнейших проектах, либо они останутся в экосистеме проекта и им будет оказываться определенный уровень поддержки для дальнейшего развития их проектов.
Отметим, что всем кандидатам, которые не были приняты в первую программу, предлагается усовершенствовать свои идеи и снова подать заявку на следующий набор. Новый семестр начнется в апреле, и вы можете оставить свои заявки на сайте проекта SABAH.lab: www.sabahlab.edu.az.