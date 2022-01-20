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15 января в Азербайджане впервые стартовала программа SABAH.lab Института образования, которая продлится 6 месяцев. Что представляет собой проект SABAH.lab Проект Минобразования SABAH.lab, представляет собой программу акселерации для стартапов, предоставляет возможность для бизнес-образования и помогает начать собственный бизнес на основе уникальных идей. Основной целью проекта является найти и поддержать молодых людей с высоким потенциалом, обучить их всему, что связано с предпринимательством, предоставить максимальную поддержку для реализации их бизнес-идей, а также создать устойчивую экосистему вокруг молодых талантливых предпринимателей для стимулирования развития компаний, которые будут удовлетворять спрос на услуги и продукты местного и зарубежного рынков.

Программа предоставляет ее участникам возможность приобретения практических навыков для развития своего стартапа, предоставляет иностранных и местных наставников, знакомит их с инвесторами для первоначального инвестирования, дает возможность бесплатного коворкинга и т. д. Уникальная акселераторная программа SABAH.lab была разработана совместно с IE Business School, университетом инноваций и предпринимательства, который является номером один в Европе. В учебную программу входят несколько профессоров и лидеров данной сферы из таких международных университетов, как Стэнфорд, Массачусетский технологический институт, IE Business School, Калифорнийский университет в Беркли.

Как проходил процесс отбора участников? Сперва команда SABAH.lab провела более 20 информационных сессий в топовых университетах и профучилищах Баку, с целью информирования студентов о проекте. Отметим, что данный проект вызвал большой интерес среди учащихся. На этапе регистрации, который продлился с ноября по декабрь 2021 года, к проекту проявили интерес более 1000 человек. Было получено 170 командных онлайн-заявок и 500 индивидуальных онлайн-заявок. Больше всего заявок было принято от студентов БГУ, АДА и UNEC. Для того, чтобы обеспечить справедливую оценку всех кандидатов, представители университета IE Business School участвовали в процессе оценки на каждом этапе. Команда SABAH.lab провела более 140 часов собеседований и 200 личных встреч с кандидатами на участие в программе, чтобы выявить лучших начинающих стартаповцев с уникальными идеями и допустить их до участия в 6-месячной программе интенсивного развития. В основном можно выделить 3 основных направления идей кандидатов. Это EdTech, Data Science и искусственный интеллект.