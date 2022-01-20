Путин и Пашинян обсудили трехсторонние заявления

«С учетом текущего председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ», - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в котором обсудил перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает пресс-служба Кремля.

Путин также кратко проинформировал Пашиняна о ходе переговоров по гарантиям безопасности России.

«По просьбе Никола Пашиняна президент России кратко информировал о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности Российской Федерации», - сообщили в Кремле.

Путин и Пашинян также обсудили договоренности, зафиксированные в трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России.