Военнослужащий Госпогранслужбы покончил с собой в госпитале. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

22 января военнослужащий срочной службы Рамиль Рзагулиев, призванный в октябре прошлого года на военную службу в Бинагадинское районное управление береговой охраны Государственной пограничной службы, был доставлен в военный госпиталь ГПС для прохождения обследования в связи с имеющимися проблемами в психологическом состоянии.

Около 11:10, военнослужащий, уклоняясь от медицинских осмотров, бросился с верхнего этажа строящегося здания военного госпиталя и покончил жизнь самоубийством. В связи с инцидентом совместно с органами прокуратуры проводятся следственные мероприятия.