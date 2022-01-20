«Министерство иностранных дел будет выдавать бессрочные дипломатические паспорта первому вице-президенту и вице-президентам Азербайджанской Республики». Об этом говорится в подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым указе «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О паспортах», «О государственной службе», «О дипломатической службе» и Налоговый кодекс Азербайджанской Республики».

Согласно законам, первый вице-президент и вице-президенты Азербайджана получат дипломатические паспорта не позднее 15 дней после начала исполнения своих обязанностей.

Первый вице-президент и вице-президенты Азербайджана получат пожизненные дипломатические паспорта.