В прошлом году азербайджанцы усыновили 114 детей
В 2021 году в Азербайджане усыновили 114 детей. Из них 58 девочек и 56 мальчиков. Об этом haqqin.az сообщили в Агентстве социальных услуг при Минтруда.
В ведомстве отметили, что у ребенка в первый год усыновления ежеквартально, а в последующие – раз в год проводится мониторинг с целью изучения его психического, физического и психологического состояния.
«В прошлом году были продолжены реинтеграционные меры, в результате которых за последний год из государственных детских учреждений в семьи вернулись 89 детей», - говорится в сообщении.
Напомним, что на основании соответствующего Указа президента Ильхама Алиева с 1 ноября 2019 года управление в сфере усыновления возложено на Министерство труда и социальной защиты населения. С тех пор было усыновлено 147 детей, в том числе 73 мальчика и 74 девочки.