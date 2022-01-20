В прошлом году азербайджанцы усыновили 114 детей

В 2021 году в Азербайджане усыновили 114 детей. Из них 58 девочек и 56 мальчиков. Об этом haqqin.az сообщили в Агентстве социальных услуг при Минтруда.

В ведомстве отметили, что у ребенка в первый год усыновления ежеквартально, а в последующие – раз в год проводится мониторинг с целью изучения его психического, физического и психологического состояния.