В одном из многоэтажных домов в Баку произошел пожар

В многоэтажном жилом доме, расположенного в Наримановском районе на улице Ахмеда Раджабли, вспыхнул пожар. Возгорание произошло на 11-м этаже жилого дома. Об этом haqqin.az сообщили в МЧС Азербайджана.

Пожар был потушен пожарными Государственной службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям.

Хозяин квартиры сообщил, что возгорание произошло на балконе. Огонь распространился из-за того, что окна балкона были пластиковые. По его словам, к счастью, дома никого не было и никто не пострадал.