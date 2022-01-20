Токаев поручил расследовать гибель каждого человека во время беспорядков

«Нельзя допустить, чтобы общество формировало свое мнение о произошедших событиях на основании домыслов и инсинуаций». Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководителями отдельных государственных органов.

Согласно данным, судами в административном порядке были арестованы 3 314 лиц, прокурорами в апелляцию подано 1 884 ходатайства о смягчении наказания. По результатам их рассмотрения из-под ареста освобождено 1 083 лица. В отношении 490 граждан штраф заменен на предупреждение.