США пошли против ВОЗ
Соединенные Штаты, главный донор Всемирной организации здравоохранения, выступили против предложения сделать ВОЗ более независимым, передает Reuters со ссылкой на своих источников.
Согласно документу ВОЗ, опубликованному в сети, предложение, внесенное рабочей группой ВОЗ по устойчивому финансированию, увеличит постоянный ежегодный взнос каждого государства-члена.
Этот план является частью более широкого процесса реформ, вызванного пандемией коронавируса, которая показала ограниченность возможностей организации вмешиваться в ситуацию на ранних стадиях.
Но правительство США выступает против реформы, потому что у него есть опасения по поводу способности ВОЗ противостоять будущим угрозам, в том числе со стороны Китая.
Вместо этого он настаивает на создании отдельного фонда, непосредственно контролируемого донорами, который будет финансировать борьбу с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения.
Отмечается, что основной бюджет ВОЗ направлен на борьбу с пандемиями и укрепление систем здравоохранения во всем мире. Организация также собирает дополнительно около 1 миллиарда долларов в год для решения конкретных глобальных проблем, таких как тропические болезни и грипп.