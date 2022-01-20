США пошли против ВОЗ

Этот план является частью более широкого процесса реформ, вызванного пандемией коронавируса, которая показала ограниченность возможностей организации вмешиваться в ситуацию на ранних стадиях.

Соединенные Штаты, главный донор Всемирной организации здравоохранения, выступили против предложения сделать ВОЗ более независимым, передает Reuters со ссылкой на своих источников.

Но правительство США выступает против реформы, потому что у него есть опасения по поводу способности ВОЗ противостоять будущим угрозам, в том числе со стороны Китая.

Вместо этого он настаивает на создании отдельного фонда, непосредственно контролируемого донорами, который будет финансировать борьбу с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения.

Отмечается, что основной бюджет ВОЗ направлен на борьбу с пандемиями и укрепление систем здравоохранения во всем мире. Организация также собирает дополнительно около 1 миллиарда долларов в год для решения конкретных глобальных проблем, таких как тропические болезни и грипп.