Более 1550 человек были обеспечены работой на «Марафоне занятости»

К «Марафону занятости», начатому Министерством труда и социальной защиты в июне прошлого года, присоединились 610 работодателей. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

На марафоне, направленном на поддержку занятости членов семей шехидов второй карабахской войны и военнослужащих, раненых в ходе боевых действий, было представлено 4 005 вакансий.