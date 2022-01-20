Более 1550 человек были обеспечены работой на «Марафоне занятости»
К «Марафону занятости», начатому Министерством труда и социальной защиты в июне прошлого года, присоединились 610 работодателей. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.
На марафоне, направленном на поддержку занятости членов семей шехидов второй карабахской войны и военнослужащих, раненых в ходе боевых действий, было представлено 4 005 вакансий.
«По этим вакансиям уже обеспечены работой более 1 550 человек из числа членов семей шехидов и участников второй карабахской войны. В настоящее время также продолжается рассылка вакансий», - сообщили в Минтруда.
«Марафон занятости» проходит под лозунгом «Давайте вместе поддержим занятость наших героев». Работодатели, желающие принять участие в акции, а также члены семей шехидов и участники войны могут оставить свои анкеты, переходя по ссылке: https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu