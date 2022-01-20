Посол Украины заявил, что Зеленский готов к диалогу с Путиным

«Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным». Об этом заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник, передает РИА Новости.

По его словам, Зеленский «в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным, но Москва отвергает протянутую Киевом руку».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что никакой подготовки ко встрече президентов РФ и Украины не ведется.