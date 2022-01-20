В Казахстане не планируют восстанавливать разрушенный памятник Назарбаеву

Власти Талдыкоргана еще не решили дальнейшую судьбу разрушенного демонстрантами монумента первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву на центральной площади, пишет Sputnik Казахстан.

Памятник Назарбаеву был снесен 5 января в ходе массовых беспорядков. Статуя при падении раскололась на несколько частей. Известно, что на центральной площади города памятник Назарбаеву простоял около пяти лет, его установили в ноябре 2016 года. И пока местные власти решили отложить его восстановление.

«Сейчас в Талдыкоргане полным ходом проводятся восстановительные работы. Восстанавливают разрушенное здание областного акимата. Производится ремонт административных зданий городской и областной полиции, а также других гособъектов, пострадавших во время массовых беспорядков. Касательно решения по разрушенному памятнику первого президента, то к этому вопросу мы вернемся позднее. Эту тему обсудим лишь после восстановления всех объектов в городе», - сообщила руководитель отдела управления культуры, архивов и документации Алматинской области Гульмира Калкабаева.