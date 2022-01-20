Кабмин внес изменения в карантинный режим
Кабинет министров Азербайджана принял решения в связи с карантинным режимом, сообщает пресс-служба Кабмина.
Согласно решениям:
- срок изоляции больных с позитивным результатом лабораторного теста, а также контактировавших с ними лиц по месту жительства или пребывания сокращен с 14 до 7 дней.
- сертификат об иммунитете после выздоровления лиц, заболевших COVID-19, будет предоставляться через 7 дней после того, как они сдали позитивный ПЦР-тест (раньше он предоставлялся через 14 дней).
- отменяется необходимость сдачи тестов сотрудниками, тесно контактировавшими с работниками, имеющими признаки заболевания, после подтверждения у них COVID-19 лабораторным методом.
Также Кабинет министров внес изменение в «Временные правила организации полетов и перевозки пассажиров воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)», согласно которого, в случае подтверждения инфицирования коронавирусом экипажа самолета лабораторным методом сотрудники, находящиеся с ним в тесном контакте, должны самоизолироваться дома. В случае подтверждения лабораторным методом COVID-19 у сотрудника, имеющего признаки заболевания, отменяется необходимость сдачи тестов сотрудниками, с которыми он тесно контактировал.