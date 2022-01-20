Ученые об эффективности вакцин Pfizer и Moderna против «омикрона»
Бустерные прививки вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna продемонстрировали высокую эффективность в предотвращении госпитализаций пациентов, заразившихся «омикроном», свидетельствуют данные исследований Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Дополнительная прививка может снизить риск госпитализации на 90%, а риск обращения за неотложной помощью – на 82%, выяснили ученые.
«Это явно показывает важность получения бустерной дозы», - заявила в пятницу Эмма Аккорси из CDC, один из авторов исследования.
По мнению экспертов, вариант коронавируса «омикрон» распространяется гораздо быстрее предыдущих мутаций, однако представляет несколько меньшую опасность тяжелого протекания болезни.