Cборная Азербайджана по футзалу вышла на свой стартовый матч на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Нидерландах. Первый соперник – сборная Грузии.

После первого тайма в матче сборных Азербайджана и Грузии счет 2:1 в пользу нашей команды.

26 января наша команда сыграет с Испанией, которая сегодня в 1-м туре встретится с Боснией.

Идет первый тайм. Пока со счетом 2:1 ведет сборная Азербайджана. На 6-й и 7-й минутах отличился Рафаэль Вилела. У грузин на 10-й минуте забил Элисандро.

Состав сборной Азербайджана: Эмин Кюрдов, Фелипиньо, Тьяго Болинья, Эдуардо, Вассура – Финео де Араужо, Рамиз Човдаров, Ризван Фарзалиев, Рафаэль Вилела, Хатаи Багиров, Хади Ахмади, Иса Атаев.

К сожалению, перед стартом на Евро у нашей команды возникли серьезные проблемы с составом. Сегодня подтвердились позитивные тесты на COVID-19 у основного вратаря сборной Азербайджана Ровшана Гусейнли и натурализованного бразильца Галло. Оба будут сидеть на карантине как минимум до 27 января, а значит, пропустят и вторую игру с Испанией, которая состоится 26 января.

Азербайджан, Грузия, Испания и Босния и Герцеговина выступают в группе «D». Игра испанцев с боснийцами начнется сегодня в 20:30 по бакинскому времени.

Для сборной Азербайджана это шестое подряд участие в финальной части чемпионата Европы. Грузия является дебютантом турнира. Впервые на Евро участвуют 16 команд. Они поделены на четыре группы. По две лучшие сборные выйдут в четвертьфинал.