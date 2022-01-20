Легендарный Садхгуру прославляет азербайджанскую пахлаву видео
Знаменитый индийский йогин Джагги Васудев, известный как Садхгуру, на своей странице в соцсети «Инстаграм» распространил очередное видео из Баку.
Судя по публикации, Садхгуру пробует в Ичеришехер традиционную азербайджанскую пахлаву и не скрывает своего восторга от ее вкуса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Это самая сочная пахлава, которую я когда-либо пробовал», - признается йогин.
Отметим, что Садхгуру является основателем благотворительной организации Фонд Иша, которая проводит программы йоги по всему миру. Активность фонда поддерживают более миллиона волонтеров.
Садхгуру написал множество книг на тему йоги. Он желанный гость на престижных международных форумах таких организаций, как World Peace Summit, Организация Объединенных Наций, Международный экономический форум в Давосе, конференция TED и др.