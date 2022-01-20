Талибы отправились в Норвегию

Делегация движения «Талибан» по приглашению МИД Норвегии отправилась в Осло, где состоятся консультации с участием представителей ряда стран, а также различных афганских общественно-политических сил. Об этом сообщил в субботу назначенный талибами пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи.

«Высокопоставленная делегация Исламского эмирата Афганистан во главе с министром иностранных дел Амир Ханом Моттаки вылетела специальным рейсом в Норвегию, где состоятся переговоры с представителями различных стран и рядом афганцев по поводу гуманитарной помощи, а также по политическим, образовательным и экономическим вопросам», - указал представитель талибов.