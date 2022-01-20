В Афганистане вновь взрывы: погибли 7 человек

По меньшей мере 7 человек погибли, 10 получили ранения в результате взрыва, который прогремел в городе Герат, административном центре одноименной провинции на северо-западе Афганистана, передает ТАСС.

По предварительным данным, в одном из кварталов города был взорван пассажирский микроавтобус. Среди погибших и раненых есть женщины и дети.

Пресс-секретарь полиции Герата Махмуд Расули подтвердил факт взрыва, не уточнив при этом число жертв в результате случившегося.