Шахрияр Мамедъяров провел седьмую партию в Вейк-ан-Зее

Сегодня в нидерландском Вейк-ан-Зее проходят партии 7-го тура традиционного шахматного супертурнира Tata Steel Masters, в котором принимает участие и азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Сегодня Шахрияр играл черными фигурами с венгром Рихардом Раппортом. Партия завершилась вничью. В активе Шахрияра сейчас 4,5 очка и на данный момент он занимает 1-е место, но не все партии 7-го тура завершились.

В Вейк-ан-Зее 14 шахматистов играют по круговой системе в 13 туров. Контроль времени – 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов, после чего 15 минут на оставшуюся часть игры с 30-секундным добавлением после каждого хода. Соревнование завершится 30 января.