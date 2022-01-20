Хулуси Акар: Турцию нельзя обвинять в поставках Bayraktar в Украину

«Турцию нельзя обвинять в поставках турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в Украину, поскольку это соответствует плану партнерства с НАТО». Такое мнение выразил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает «Анадолу».

По его словам, Турция активно сотрудничает и с Россией, и с Украиной, и со странами-союзниками по НАТО в самых различных областях, в том числе в сфере оборонной промышленности.

«Одним из следствий подобного взаимодействия и стала поставка ударных беспилотников в Украину. Решение о закупке дронов было принято Киевом, и Анкару нельзя обвинять в чем-либо. Стоит напомнить, что Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Увеличение оборонного потенциала этой страны значится в качестве одного из пунктов индивидуального плана партнерства Украина – НАТО», - сказал Акар.