Полиция провела рейд на «Кубинке» и «Папанино»

Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых подозреваемых в сбыте наркотических веществ человек в Насиминском районе столицы. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий в поселках Насиминского района, которые обычно называют «Кубинка» и «Папанино», были задержаны ранее судимые жители Баку Раван Ибрагимов и Рамал Раджабов. При досмотре у них обнаружено и изъято более 1 килограмма героина и метамфетамина.

В ходе расследования установлено, что оба задержанных торговали наркотиками на территории столицы и с этой целью наладили связи с наркокурьерами.