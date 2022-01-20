Полиция провела рейд на «Кубинке» и «Папанино»
Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых подозреваемых в сбыте наркотических веществ человек в Насиминском районе столицы. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий в поселках Насиминского района, которые обычно называют «Кубинка» и «Папанино», были задержаны ранее судимые жители Баку Раван Ибрагимов и Рамал Раджабов. При досмотре у них обнаружено и изъято более 1 килограмма героина и метамфетамина.
В ходе расследования установлено, что оба задержанных торговали наркотиками на территории столицы и с этой целью наладили связи с наркокурьерами.
Также сотрудниками полиции задержаны и переданы под следствие еще четыре человека, причастных к наркодилерству - Рамиль Байрамов, Кямран Алиев, Анар Алиев и Рауф Джавадов.
Все они признались, что были вовлечены в торговлю наркотиками Раваном Ибрагимовым и Рамалом Раджабовым.
В следственном отделе Управления полиции Насиминского района продолжается расследование в отношении каждого задержанного.