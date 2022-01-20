Витаутас Ландсбергис: Горбачев лжет о «кровавых январях» Баку, Риги и Вильнюса
Парламентарии Азербайджана и Латвии, несмотря на ситуацию с пандемией, продолжают контакты в удаленном режиме. Поводом для новой такой виртуальной встречи стали 32-я годовщина «Черного января» в Баку и трагические события в Риге в январе 1991 года.
Несколько дней назад у здания посольства Азербайджана в Латвии в центре Риги был установлен тематический фотостенд, посвященный 20 Января.
Отдавая честь памяти погибших в дни «кровавых январей» 1990 и 1991 годов, посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов возложил цветы к памятнику Свободы в столице Латвии.
В состоявшейся встрече участвовали депутаты законодательной власти двух стран: со стороны Азербайджана - Кямран Байрамов, председатель группы дружбы с Сеймом (парламентом) Латвии, депутат, член группы Низами Сафаров, с латвийской стороны - Роман Наудиньш, председатель группы сотрудничества с парламентом Азербайджана в Сейме Латвии, члены этой группы Александрс Кирштейнс, Армандс Краузе, а также Ренарс Заляйс, директор Музея баррикад в Риге, а также представители латвийской общественности и азербайджанской диаспоры.
В своем вступительном слове посол Азербайджана Эльнур Султанов рассказал о трагических событиях, произошедших в ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку, об исторической пресс-конференции в представительстве Азербайджана в Москве общенационального лидера Гейдара Алиева, в ходе которой он резко осудил зачинщиков кровавой январской резни и довел до мира правду об этой трагедии. Именно по инициативе Гейдара Алиева впервые в 1994 году была дана политико-правовая оценка трагедии 20 Января на государственном уровне. Азербайджанский дипломат подчеркнул, что январская трагедия, став всенародной скорбью, одновременно показала героизм и несокрушимость воли азербайджанского народа на пути к независимости.
Выступавшие депутаты высших органов власти двух стран детально осветили страшные события в Баку в результате ввода подразделений советской армии и кровавое подавление военщиной мирных протестов азербайджанцев, прямую ответственность в этом преступлении тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачева и советских генералов. Парламентарии провели прямую параллель между январем 1990-го в Баку и январем 1991 года в Риге и Вильнюсе.
Большой друг Азербайджана депутат Александрс Кирштейнс в разговоре с корреспондентом haqqin.az поделился своими впечатлениями от встречи групп сотрудничества.
«По нашему мнению, точка в тех событиях до сих пор не поставлена. Недавно по латвийскому телевидению был показан фильм о Горбачеве, снятый проживающим в Риге режиссером Виталием Манским. Он задал Горбачеву вопрос, несет ли тот ответственность за те кровавые события. Горбачев, в кадре выпив водки, заявил, что его «очернили».
Месяц назад тогдашний лидер Литвы Витаутас Ландсбергис заявил, что Горбачев продолжает лгать. Бывший руководитель литовского движения «Саюдис» и первый после восстановления независимости глава Литвы много раз приглашал экс-президента СССР встретиться, но получал отказ. Кроме того, Горбачев отказался встречаться и с прокурором Литвы, чтобы ответить на некоторые вопросы. По мнению Ландсбергиса, Горбачев знал о нападении, он как верховный главнокомандующий хорошо понимал, что без его ведома никакие вооруженные силы никуда нельзя ввести. «А в фильме Горбачев твердит только, что он ничего не знал, ну и, естественно, перекладывает вину на тех, кто его «очерняет». При этом не говорит, кто виноват, утверждает только, что «очерняют». На мой взгляд, вопрос останется нерешенным, пока Горбачев не будет допрошен. А он все стоит на своем: даже в Москве не захотел встретиться с литовским прокурором, который расследует кровавые события в Вильнюсе в январе 1991-го. Горбачев не хочет нести ответственности», - уверен Ландсбергис.