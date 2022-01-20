Витаутас Ландсбергис: Горбачев лжет о «кровавых январях» Баку, Риги и Вильнюса

Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 21:32

Парламентарии Азербайджана и Латвии, несмотря на ситуацию с пандемией, продолжают контакты в удаленном режиме. Поводом для новой такой виртуальной встречи стали 32-я годовщина «Черного января» в Баку и трагические события в Риге в январе 1991 года. Несколько дней назад у здания посольства Азербайджана в Латвии в центре Риги был установлен тематический фотостенд, посвященный 20 Января.

Отдавая честь памяти погибших в дни «кровавых январей» 1990 и 1991 годов, посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов возложил цветы к памятнику Свободы в столице Латвии. В состоявшейся встрече участвовали депутаты законодательной власти двух стран: со стороны Азербайджана - Кямран Байрамов, председатель группы дружбы с Сеймом (парламентом) Латвии, депутат, член группы Низами Сафаров, с латвийской стороны - Роман Наудиньш, председатель группы сотрудничества с парламентом Азербайджана в Сейме Латвии, члены этой группы Александрс Кирштейнс, Армандс Краузе, а также Ренарс Заляйс, директор Музея баррикад в Риге, а также представители латвийской общественности и азербайджанской диаспоры. В своем вступительном слове посол Азербайджана Эльнур Султанов рассказал о трагических событиях, произошедших в ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку, об исторической пресс-конференции в представительстве Азербайджана в Москве общенационального лидера Гейдара Алиева, в ходе которой он резко осудил зачинщиков кровавой январской резни и довел до мира правду об этой трагедии. Именно по инициативе Гейдара Алиева впервые в 1994 году была дана политико-правовая оценка трагедии 20 Января на государственном уровне. Азербайджанский дипломат подчеркнул, что январская трагедия, став всенародной скорбью, одновременно показала героизм и несокрушимость воли азербайджанского народа на пути к независимости.

Выступавшие депутаты высших органов власти двух стран детально осветили страшные события в Баку в результате ввода подразделений советской армии и кровавое подавление военщиной мирных протестов азербайджанцев, прямую ответственность в этом преступлении тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачева и советских генералов. Парламентарии провели прямую параллель между январем 1990-го в Баку и январем 1991 года в Риге и Вильнюсе. Большой друг Азербайджана депутат Александрс Кирштейнс в разговоре с корреспондентом haqqin.az поделился своими впечатлениями от встречи групп сотрудничества.