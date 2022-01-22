Иран осудил удары Саудовской Аравии по хуситам

Иран осудил недавние воздушные удары по тюрьме, где содержались повстанцы-хуситы в Йемене, предупредив, что они «затрудняют достижение мира в раздираемой войной стране». Такое мнение выразил в субботу, 22 января, официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде.

«Продолжение ударов коалиции по Йемену при молчании и равнодушии международного сообщества и бесконтрольной продаже оружия агрессорам... еще больше осложнило путь к достижению справедливого мира в стране», — сказал Хатибзаде.

Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, отвергла как «безосновательные» сообщения о том, что она нанесла авиаудар по тюрьме на севере Йемена, в результате которого погибли не менее 70 человек.