Известный азербайджанский диджей покончил с собой
Известный диджей Бахтияр Алиджанов (DJ Baxa) покончил с собой, сообщает Qafqazinfo.
Отмечается, что он повесился в собственной квартира прошлой ночью.
По факту ведется расследование.
Известный диджей Бахтияр Алиджанов (DJ Baxa) покончил с собой, сообщает Qafqazinfo.
Отмечается, что он повесился в собственной квартира прошлой ночью.
По факту ведется расследование.
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