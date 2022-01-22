В Мингячевире 7-летняя девочка утонула в ванной комнате, а ее мать и 10-летняя сестра были госпитализированы с диагнозом отравление угарным газом, передает Report.

Инцидент произошел в одном из домов жилого массива «Энергетик». 32-летняя А.Ширинова упала в обморок в тот момент, когда ее дочери (7 и 10 лет) купались в ванной комнате. Когда родственники вошли в комнату, они обнаружили лежащих на полу мать и ее дочерей без сознания. Оказалось, что А.Ширинова и ее 10-летняя дочь отравились угарным газом, а 7-летняя девочка утонула в ванне.

Все они были доставлены в больницу, но жизнь младшей девочки спасти не удалось.

По факту ведется расследование.