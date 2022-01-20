Армяне занялись контрабандой сигарет во Франции, но угодили в тюрьму

Двое граждан Армении были осуждены во французском города Тур в среду, 19 января, за действия, совершенные в период с сентября по декабрь 2021 года, пишут французские СМИ.

В полиции сообщили, что граждане Армении – Андраник и Марина – были привлечены к уголовной ответственности за контрабанду табачных изделий из стран Восточной Европы. При обыске у них была обнаружена крупная сумма наличных, а также 231 блок сигарет, 300 граммов золота, 36 флаконов элитных духов, 25 бутылок водки и оружие. Решением суда они были приговорены к 10 месяцам лишения свободы и штрафу в размере около 70 тысяч евро.