Президент Сербии подтвердил, что на него готовилось покушение

Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что получил от правоохранителей одной из стран ЕС информацию о готовящемся на него покушении, передает ТАСС.

«Одна европейская страна передала нам информацию о покушении на меня, много деталей. Ничего особого я не скажу, это работа правоохранительных органов, я горжусь, что у нас на протяжении года нет ни одного заказного убийства, Сербия - одна из самых безопасных стран. Конечно, специальные службы работают над предотвращением», - сказал Вучич.