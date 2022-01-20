Эрдоган: Турция проведет очередную встречу платформы «3+3»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах Анкары провести в Турции очередную региональную встречу в рамках платформы «3+3», сообщает канцелярия турецкого лидера.

«В ходе телефонной беседы с президентом Ирана Ибрагимом Раиси президент Эрдоган заявил, что Анкара продолжает свои усилия для того, чтобы на Кавказе воцарились мир и стабильность. Он отметил, что Анкара планирует провести в Турции очередную встречу в рамках платформы «3+3», разработанной им совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», - говорится в сообщении.

Отметим, что первое заседание консультативной региональной платформы «3+3» под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана прошло в начале декабря в Москве.