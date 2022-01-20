Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон примет участие в февральских конференциях в Азербайджане и США, чтобы обсудить пути увеличения поставок газа в Европу. C таким заявлением она выступила после встречи с министрами энергетики континента во Франции.

Отмечается, что Евросоюз ведет переговоры с партнерами о возможности увеличения поставок газа. Кризис газоснабжения в Европе из-за дефицита поставок газа из России привел к росту цен на энергоносители.