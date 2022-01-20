Командующий ВМС Германии уходит в отставку из-за своих высказываний

Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после высказываний о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, пишет Bild.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт и генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн приняли отставку.

Ранее Шенбах выразил мнение, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Эти заявления вызвали раздражение в Минобороны и МИД страны.

Сам глава ВМС уже выразил сожаление в связи со сделанными заявлениями. Военачальник сказал, что эти слова отражают только его личное мнение, которого он придерживался в тот момент, а не позицию правительства Германии.