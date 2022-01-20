Аналитики считают, что нефть за $150 — это плохо

Цены на нефть могут значительно вырасти из-за ситуации вокруг Украины. Bloomberg пишет, что к такому мнению пришли аналитики JP Morgan. В компании смоделировали ситуацию, в которой стоимость барреля нефти достигнет $150.

«Существующая в последнее время геополитическая напряженность между Россией и Украиной увеличивают риск существенного роста в этом квартале», — считают аналитики, их слова приводит РБК.

В случае, если цена на нефть достигнет указанной отметки, темпы роста ВВП в мире в первой половине года могут сократиться до 0,9% (сейчас ожидается рост на уровне 4,1%), предупреждают экономисты.

Инфляция при таком сценарии может вырасти почти вдвое — до 7,2% вместо прогнозируемых 3%. Это заставит центробанки стран мира еще сильнее ужесточать валютную политику. «Потрясения на рынке нефти в прошлом не раз вызывали цикличный спад», — пояснили в JP Morgan.

Аналитики отметили, что не учли в своем прогнозе влияние военного конфликта между Россией и Украиной, если он произойдет, на финансовый рынок, а также последствия возможных американских санкций против Москвы, которые могут быть введены в случае ее «вторжения».

Ранее Morgan Stanley спрогнозировал рост нефти Brent до $100 за баррель к третьему кварталу этого года (до этого эксперты банка предполагали, что нефть к этому времени вырастет лишь до $90). В числе причин возможного роста специалисты назвали сокращение запасов сырья и прогнозируемое снижение предложения из-за недостаточных инвестиций в сектор по мере продвижения экологических инициатив.